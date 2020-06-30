Стали известны результаты теста "Крыльев Советов" на коронавирус

30 Июнь 2020 2020-06-30T01:39:00+03:00

Команда уже улетела в Москву, где 30 июня сыграет с "Локомотивом"

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Стали известны результаты тестов на коронавирус у игроков "Крыльев Советов". Футболисты сдавали их перед вылетом в Москву, на игру с "Локомотивом". Медицинский штаб получил результаты тестов буквально перед отправлением самолета. Все лабораторные анализы оказались отрицательными.

Команда отправилась в Москву рейсовым самолетом вместе с новым наставником Андреем Талалаевым, который на тренерском мостике сменил Миодрага Божовича. Новый тренер уже провел первую тренировку для самарской команды. Также перед встречей провели теоретическое занятие.

К команде в Москве присоединился Владимир Кухлевский, он теперь вошел в тренерский штат Талалаева. Сам новый тренер был назначен буквально на днях, об этом решении стало известно в выходные. Команда сейчас находится на последней строчке в турнирной таблице и у нее не так много шансов остаться в РПЛ.

Крылья Советов сыграют с Локомотивом 30 июня в 19.00 (18.00 мск). В это время все взгляды будут прикованы к московскому дерби между Спартаком и ЦСКА, в котором на поле может выйти бывший лучший бомбардир "Крыльев" Александр Соболев.

ИСТОЧНИК KP.RU