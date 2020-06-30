Божович согласился на сокращение компенсации при расторжении контракта с «Крыльями Советов»

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:11:29+03:00

Божович работал в КС с октября 2018 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о процессе расставания с экс-главным тренером самарцев Миодрагом Божовичем. Напомним, с понедельника командой руководит Андрей Талалаев. По словам Фетисова, черногорец не снимает с себя ответственности за результаты коллектива, поэтому отказался от части компенсации за расторжение соглашения.

– Мы неоднократно выражали полное доверие. Совет директоров принял решение перед заключительными играми чемпионата сменить рулевого. С Миодрагом Божовичем у нас состоялся итоговый разговор, вопрос выплат по увольнению не вызвал разногласий, – цитирует Фетисова ТАСС.

Сегодня, 30 июня, «Крылья Советов» сыграют в Москве с «Локомотивом». Самарцы по итогам 24 поединков находятся на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Контракт с Талалаевым подписан на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU