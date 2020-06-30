В Самарской области мотоциклист погиб после ДТП с ЗИЛом коммунальщиков

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:18:11+03:00

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В полиции рассказали подробности смертельной трагедии, которая произошла в понедельник, 29 июня, в Сызрани. Напомним, там в ДТП погиб мотоциклист. 32-летний мужчина на мотоцикле двигался по улице Монастырской. В какой-то момент он сильно превысил скорость, не заметил на дороге рабочих, которые восстанавливали колодец. Двухколесный транспорт задел знак объезда, после чего налетел на 37-летнего рабочего, а затем врезался в стоящий ЗИЛ.

– Мотоциклист погиб на месте до приезда скорой помощи. Сбитый дорожный рабочий получил травмы, поэтому был госпитализирован в ближайшее лечебное учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители будут разбираться во всех обстоятельствах случившегося. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU