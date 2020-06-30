В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:04:19+03:00

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Сегодня, 30 июня, в Самарской области впервые за 12 дней зафиксированы жертвы коронавируса. За прошедшие сутки появились еще трое погибших. Общее число умерших составляет 56 человек.

– Общее количество заболевших в регионе составляет 4837 человек, 2714 из них выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении в регионе остаются 2067 жителей, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Отметим, что в регионе сняли режим самоизоляции, а также открыли летние веранды кафе и ресторанов. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU