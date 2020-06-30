В Самарской области за сутки коронавирусом заразился еще 51 человек

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:01:42+03:00

За сутки в России появилось еще 6693 больных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 30 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 51 новый случай заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4837 человек. 2714 из них выздоровели, 56 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6693 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 745 жителей, в Московской области – 301. В Ханты-Мансийском АО и Свердловской области – 279 и 276 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 647 849 человек, 412 650 пациентов выздоровели (9220 за прошедший день), 9320 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 154 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU