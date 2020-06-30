В пожаре на Физкультурной в Самаре погиб человек

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:53:13+03:00

Из-за захламленности в квартире пожарные долго не могли добраться до очага пожара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре потушили пожар в доме № 2 на улице Физкультурной. Напомним, там утром во вторник, 30 июня, загорелась захламленная квартира на пятом этаже. Из здания в целях безопасности эвакуировали 15 человек, в том числе и двоих детей. Ранее в ГУ МЧС по Самарской области сообщали, что никто не пострадал. Однако сейчас стало известно, что ЧП не обошлось без жертв.

- Пожар был ликвидирован в 12:04. Погиб один человек, в настоящее время его личность устанавливается, - рассказали в пресс-службе оперативного ведомства.

Отметим, что пожар начался около восьми часов утра. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. Пожарные не могли потушить возгорание в течение нескольких часов - из-за хлама в квартире было сложно добраться до очага. Причину ЧП предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU