2020-06-30T15:16:21+03:00
Общество

Бронирование путевок в летние лагеря в Самаре начнется 1 июля

А уже с 15 июля летние лагеря могут открыться для детей
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Чтобы отправить своего ребенка в оздоровительное учреждение, родителям необходимо в день бронирования в 9 утра зайти на социальный портал suprema63.ru и подать заявку.Чтобы отправить своего ребенка в оздоровительное учреждение, родителям необходимо в день бронирования в 9 утра зайти на социальный портал suprema63.ru и подать заявку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дмитрий Азаров объявил о новых послаблениях режима ограничительных мер в Самарской области. Например, губернатор разрешил открыться ресторанам и турбазам, базам отдыха. А еще наконец-то порадовал родителей школьников: с 1 июля начнется бронирование путевок в летние детские лагеря.

С 15 июля детские лагеря уже могут открыться и принять первую смену. Губернатор надеется, что это получится. И пообещал, что лично проверит готовность лагерей к приему детей. Все это стало возможно благодаря позитивным показателям по снижению заболеваемости.

Показатель заболеваемости в Самарской области в три раза меньше, чем в среднем по стране.

- Мы вместе проходим этот непростой период. Это стало возможным благодаря самоотверженному титаническому труду врачей, медсестер, мобилизации санитарных служб, продуманным решениям, которые мы принимали с людьми, и ответственному отношению к своему здоровью большинства жителей Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров.

Также глава региона напомнил, что в губернии продолжает действовать масочный режим.

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Дмитрий Азаров разрешил самарцам есть и отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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