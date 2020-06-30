Бронирование путевок в летние лагеря в Самаре начнется 1 июля
Дмитрий Азаров объявил о новых послаблениях режима ограничительных мер в Самарской области. Например, губернатор разрешил открыться ресторанам и турбазам, базам отдыха. А еще наконец-то порадовал родителей школьников: с 1 июля начнется бронирование путевок в летние детские лагеря.
С 15 июля детские лагеря уже могут открыться и принять первую смену. Губернатор надеется, что это получится. И пообещал, что лично проверит готовность лагерей к приему детей. Все это стало возможно благодаря позитивным показателям по снижению заболеваемости.
Показатель заболеваемости в Самарской области в три раза меньше, чем в среднем по стране.
- Мы вместе проходим этот непростой период. Это стало возможным благодаря самоотверженному титаническому труду врачей, медсестер, мобилизации санитарных служб, продуманным решениям, которые мы принимали с людьми, и ответственному отношению к своему здоровью большинства жителей Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров.
Также глава региона напомнил, что в губернии продолжает действовать масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU