2020-06-30T15:28:05+03:00
Общество

Дмитрий Азаров разрешил жителям Самары есть и отдыхать

Губернатор Самарской области рассказал, какие еще ограничения снимут с 1 июля
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Жителей Самары отправят на турбазыЖителей Самары отправят на турбазы
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В Самарской области снимают новые ограничения. Теперь жители региона наконец-то смогут нормально отобедать, возможно, даже отведав бизнес-ланч, и отдохнуть на турбазах и базах отдыха. Волшебные изменения в жизни простых обывателей анонсировал губернатор Дмитрий Азаров в своем видеообращении.

Пока что официальное постановление с изменениями в режиме повышенной готовности не опубликовано, но губернатор рассказал, что с 1 июля начнут работать рестораны - не только летние веранды, но и основные помещения, но им придется следить за количеством посетителей. На каждого гостя должны приходиться 4 кв. м территории.

Также с 1 июля заработают турбазы и базы отдыха, ранее губернатор разрешил бронировать места в объектах размещения. До этого они тоже работали, но только для командировочных.

С 1 июля начнется бронирование мест в детских летних лагерях. А уже с 15 июля могут начаться заезды - отдыхать отправится первая смена.

Губернатор поблагодарил всех жителей региона за сознательность и ответственность, ведь только благодаря такому поведению в Самарской области смогли практически победить коронавирус. Уровень заболеваемости снижается, число выздоровевших растет. Губернатор надеется, что если так дело пойдет и дальше, то скоро получится отменить очередные ограничения.

Дмитрий Азаров разрешил самарцам есть и отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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