Андрей Талалаев внес изменения в стартовый состав "Крыльев Советов" перед матчем с "Локомотивом"

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:01:21+03:00

В запасе самарцев остался один из лидеров команды Антон Зиньковский

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Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Крыльев Советов", которые сегодня в рамках 25 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги встречаются на стадионе "РЖД-Арена" в Москве. Андрей Талалаев, новый наставник самарцев, внес изменения в начальную расстановку "КС" в сравнении с предыдущими матчами против "Ахмата" и "Зенита".

- Вместо Никиты Чернова, Антона Зиньковского и пропускающего встречу из-за дисквалификации Дмитрия Комбарова на поле выйдут Владимир Полуяхтов, Деян Радонич и Виталий Лысцов, - отмечают в пресс-службе волжан. Капитан "Крыльев" сегодня - Тарас Бурлак. В целом, составы выглядят так:

"Локомотив": 1 Гилерме, 3 Идову, 6 Баринов, 7 Крыховяк, 14 Чорлука (к), 17 Жемалетдинов, 19 Эдер, 20 Игнатьев, 23 Марио, 33 Кверквелия, 59 Миранчук Ал.

Запасные: 30 Медведев, 77 Коченков, 2 Живоглядов, 11 Миранчук Ан., 27 Мурило, 38 Титков, 67 Тугарев, 69 Куликов, 74 Чёрный, 76 Мухин М., 93 Сулейманов, 94 Рыбчинский.

"Крылья Советов": 39 Фролов, 2 Полуяхтов, 5 Лысцов, 18 Зеффан, 90 Бурлак, 8 Гацкан, 11 Попович, 15 Глушенков, 40 Тимофеев, 77 Кабутов, 9 Радонич.

Запасные: 1 Рыжиков, 7 Хади, 10 Терехов, 17 Зиньковский, 28 Антон, 44 Чичерин, 52 Смирнов, 57 Тюрин, 86 Молчанов.

Игра "Локомотив" – "Крылья Советов" начнется в 19:00 по самарскому времени. Следите за трансляцией на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU