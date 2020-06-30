2020-06-30T20:26:11+03:00
Общество

Сергей Лейбград рассказал, что позволит "Крыльям" остаться в РПЛ, и покритиковал нового тренера

Футбольный эксперт поделился раздумьями о мотивации команды сегодня
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Футбольный эксперт, руководитель музея футбола в Самаре Сергей Лейбград рассказал журналисту КП-Самара, что по его мнению сейчас происходит в команде "Крылья Советов", где прямо перед игрой с Локомотивом 30 июня сменился тренер.

- Отставка Миодрага Божовича была неизбежна. Понятно, что она была бы эффективнее по окончании прошлого сезона – после того, как мучительно «Крылья» в стыковых играх обыграли «Нижний Новгород». Ясно было, что в команде не строится игра, что у Божовича не получается по разным причинам. Тогда отставка была бы точнее и своевременнее. Второй момент – может быть, надо было отправить Божовича в отставку сразу, как команда ушла на коронавирусную паузу, - отметил он.

Но вот новая кандидатура эксперта тоже не слишком устраивает.

- У меня сложное отношение к Андрею Талалаеву, он никогда не работал на высоком уровне и вообще в премьер-лиге он работал короткий период в Ростове, исполнял обязанности тренера. И видно было, что игроки не очень считались с ним, не обладал он авторитетом. И ничем не запомнился. После этого была тоже довольно противоречивая работа с «Тамбовом» и «Химками», но которые играли все-таки в футбол. Скорее он оставляет впечатление тренера юношеского, молодежного, он работал с юношеской сборной, - поделился Сергей Лейбград.

Он считает, что команда надеется на внешние факторы: что "Оренбург" не победит коронавирус и не сможет нормально сыграть, что "Химки" не захотят в премьер-лигу. И 15-го места хватит, чтобы остаться в РПЛ.

- Но каких-то радикальных изменений я не жду и на Талалаева на длинную дистанцию я не рассчитываю. Но вспышка и эмоциональный подъем может быть. - прокомментировал Сергей Лейбград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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