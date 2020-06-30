2020-06-30T18:07:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, как главу сельского поселения наказали за то, что он принимал посетителей без маски

Спойлер: суд ограничился предупреждением
Александра БУДАЕВА
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Чаша весов правосудия в этот раз "качнулась" в сторону чиновникаЧаша весов правосудия в этот раз "качнулась" в сторону чиновникаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Ставропольский районный суд сегодня вынес решение по административному протоколу, который полиция ранее составила в отношении главы сельского поселения Приморский Эдуарда Лопатина.

Напомним, тот пригласил к себе на прием предпринимателя, при этом чиновник и его подчиненные были без масок, хотя тогда масочный режим на территории Самарской области отменен еще не был. Предприниматель заснял на видео нарушение и передал его в правоохранительные органы.

Там на чиновника составили протокол по ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности". Закон предусматривал за это нарушение 2 вида наказания: предупреждение и штраф. Сумма штрафов для должностных лиц, между прочим, варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.

Разумеется, суд проявил гуманизм. Как сообщает "СитиТрафик", за нарушение масочного режима Эдуарду Лопатину суд вынес предупреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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