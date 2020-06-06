В Самарской области предприниматель заснял на видео главу администрации, который вел прием граждан без маски
В Самарской области главу сельского поселения Приморский Эдуарда Лопатина "поймали" на нарушении масочного режима, об этом пишет "СитиТрафик".
Чиновник со своими подчиненными пригласил к себе на прием предпринимателя, а тот явился с адвокатом и камерой - разговор предстоял нелегкий, речь шла о нарушениях, поэтому двое посетителей решили "подстраховаться".
Ожидания себя оправдали: чиновники знали, что ведется видеозапись, но про необходимость носить маски так и не вспомнили. За что теперь и поплатятся: на них составили административные протоколы за то, что они проигнорировали правила, установленные в области при режиме повышенной готовности, теперь их ждут штрафы. Максимальная сумма наказания, предусмотренная законом - 50 тысяч рублей.
Изучать обстоятельства этого дела в ближайшее время предстоит Ставропольскому районному суду.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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