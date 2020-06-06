2020-06-06T21:30:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области предприниматель заснял на видео главу администрации, который вел прием граждан без маски

На чиновника составили административный протокол за нарушение правил, установленных во время режима повышенной готовности
Александра БУДАЕВА
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Как наказать чиновников-нарушителей, теперь будет решать судКак наказать чиновников-нарушителей, теперь будет решать судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области главу сельского поселения Приморский Эдуарда Лопатина "поймали" на нарушении масочного режима, об этом пишет "СитиТрафик".

Чиновник со своими подчиненными пригласил к себе на прием предпринимателя, а тот явился с адвокатом и камерой - разговор предстоял нелегкий, речь шла о нарушениях, поэтому двое посетителей решили "подстраховаться".

Ожидания себя оправдали: чиновники знали, что ведется видеозапись, но про необходимость носить маски так и не вспомнили. За что теперь и поплатятся: на них составили административные протоколы за то, что они проигнорировали правила, установленные в области при режиме повышенной готовности, теперь их ждут штрафы. Максимальная сумма наказания, предусмотренная законом - 50 тысяч рублей.

Изучать обстоятельства этого дела в ближайшее время предстоит Ставропольскому районному суду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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