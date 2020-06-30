Новый тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев: "мы будем набирать очки и играть в футбол"

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:21:08+03:00

Андрей Талалаев уверен, что "Крыльям" по силам исправить сложную ситуацию Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Наставник "Крыльев" дал комментарии о своем назначении перед матчем с "Локомотивом" на "РЖД Арене" [Видео]

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Андрей Талалаев дал комментарий перед матчем "Локомотив" - "Крылья Советов". Напомним, игра 25 тура Тинькофф РПЛ начнется в 19-00 по самарскому времени на стадионе "РЖД Арена" в Москве.

- Я считаю, что в нашей команде собраны квалифицированные футболисты и команда занимает не свое место. Я уверен, что мы не то, что спасемся, а будем набирать очки и играть в футбол, - заявил новый наставник "Крыльев".

По поводу последних поражений Талалаев отметил, что это неприятно, но в "футболе все бывает". С тем же "Зенитом", по мнению тренера, "КС" показали хорошую игру.

Что касается выбора стартового состава, то объяснить, почему появились в центре обороны Бурлак и Лысцов, Андрей пообещал после встречи, добавив:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/787920" frameborder="0"></iframe> Андрей Талалаев рассказал о своих задумках на игру Крыльев.

- У нас особого выбора-то и нет. Все, кто живой, те на поле.

Напомним, что за трансляцией матча можно следить на samara.kp.ru.

Как Андрей Талалаев поможет "Крыльям Советов" остаться в РПЛ? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU