2020-06-30T18:21:08+03:00
Спорт

Новый тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев: "мы будем набирать очки и играть в футбол"

Наставник "Крыльев" дал комментарии о своем назначении перед матчем с "Локомотивом" на "РЖД Арене" [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрей Талалаев уверен, что "Крыльям" по силам исправить сложную ситуациюАндрей Талалаев уверен, что "Крыльям" по силам исправить сложную ситуациюФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Андрей Талалаев дал комментарий перед матчем "Локомотив" - "Крылья Советов". Напомним, игра 25 тура Тинькофф РПЛ начнется в 19-00 по самарскому времени на стадионе "РЖД Арена" в Москве.

- Я считаю, что в нашей команде собраны квалифицированные футболисты и команда занимает не свое место. Я уверен, что мы не то, что спасемся, а будем набирать очки и играть в футбол, - заявил новый наставник "Крыльев".

По поводу последних поражений Талалаев отметил, что это неприятно, но в "футболе все бывает". С тем же "Зенитом", по мнению тренера, "КС" показали хорошую игру.

Что касается выбора стартового состава, то объяснить, почему появились в центре обороны Бурлак и Лысцов, Андрей пообещал после встречи, добавив:

Андрей Талалаев рассказал о своих задумках на игру Крыльев.

- У нас особого выбора-то и нет. Все, кто живой, те на поле.

Напомним, что за трансляцией матча можно следить на samara.kp.ru.

Как Андрей Талалаев поможет "Крыльям Советов" остаться в РПЛ?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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