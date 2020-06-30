Новый тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев: "мы будем набирать очки и играть в футбол"
Андрей Талалаев дал комментарий перед матчем "Локомотив" - "Крылья Советов". Напомним, игра 25 тура Тинькофф РПЛ начнется в 19-00 по самарскому времени на стадионе "РЖД Арена" в Москве.
- Я считаю, что в нашей команде собраны квалифицированные футболисты и команда занимает не свое место. Я уверен, что мы не то, что спасемся, а будем набирать очки и играть в футбол, - заявил новый наставник "Крыльев".
По поводу последних поражений Талалаев отметил, что это неприятно, но в "футболе все бывает". С тем же "Зенитом", по мнению тренера, "КС" показали хорошую игру.
Что касается выбора стартового состава, то объяснить, почему появились в центре обороны Бурлак и Лысцов, Андрей пообещал после встречи, добавив:
Андрей Талалаев рассказал о своих задумках на игру Крыльев.
- У нас особого выбора-то и нет. Все, кто живой, те на поле.
Напомним, что за трансляцией матча можно следить на samara.kp.ru.
Как Андрей Талалаев поможет "Крыльям Советов" остаться в РПЛ?
ИСТОЧНИК KP.RU