2020-06-30T18:49:59+03:00
Происшествия

Три трупа за месяц: в Сызрани гибнут одинокие люди

Тревогу забили соседи, причины смерти теперь предстоит установить экспертам
Александра БУДАЕВА
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Чтобы узнать, что случилось с людьми, соседям пришлось вызывать спасателей и полициюЧтобы узнать, что случилось с людьми, соседям пришлось вызывать спасателей и полициюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Три случая гибели за закрытыми дверями зафиксировано в Сызрани с начала июня. Как сообщает "Маленькая Сызрань", в запертых квартирах бездыханные тела обнаруживали 2, 24 и 29 июня, все погибшие - немолодые люди возраста 60+.

Первое из ЧП, которое датируется 2 июня, произошло на ул.Кадровой, 45. Соседи обратили внимание на неприятный запах, стали припоминать, кто и когда видел владельца квартиры в последний раз, и пришли к выводу, что тот давно на люди не показывался. Когда спасатели и полиция вскрыли дверь, внутри обнаружили труп.

Похожая история произошла 24 июня в жилом доме на ул.Локомобильной и 29 - на проспекте Космонавтов.

Полиция передала тела экспертам, которым предстоит установить причины смерти трех сызранцев. После того, как станет ясно, была ли их гибель криминальной, следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

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По словам соседей, старушку, которая жила внутри, никто не видел уже 2,5 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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