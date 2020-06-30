Три трупа за месяц: в Сызрани гибнут одинокие люди

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:49:59+03:00

Чтобы узнать, что случилось с людьми, соседям пришлось вызывать спасателей и полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Три случая гибели за закрытыми дверями зафиксировано в Сызрани с начала июня. Как сообщает "Маленькая Сызрань", в запертых квартирах бездыханные тела обнаруживали 2, 24 и 29 июня, все погибшие - немолодые люди возраста 60+.

Первое из ЧП, которое датируется 2 июня, произошло на ул.Кадровой, 45. Соседи обратили внимание на неприятный запах, стали припоминать, кто и когда видел владельца квартиры в последний раз, и пришли к выводу, что тот давно на люди не показывался. Когда спасатели и полиция вскрыли дверь, внутри обнаружили труп.

Похожая история произошла 24 июня в жилом доме на ул.Локомобильной и 29 - на проспекте Космонавтов.

Полиция передала тела экспертам, которым предстоит установить причины смерти трех сызранцев. После того, как станет ясно, была ли их гибель криминальной, следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сначала мумия, теперь полчища насекомых: в Самаре жители многоэтажки страдают от «нехорошей» квартиры

По словам соседей, старушку, которая жила внутри, никто не видел уже 2,5 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU