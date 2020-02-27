Сначала мумия, теперь полчища насекомых: в Самаре жители многоэтажки страдают от «нехорошей» квартиры

- Она маленькая такая была, худенькая, летом в трогательной панамке ходила, - вспоминают соседи об Эмилии Алексеевне. – Вот только с головой у нее немного не в порядке было: с помойки домой всякий мусор тащила. Но все равно к ней все хорошо относились.

Жители дома на ул.Вольской, 71 говорят, что в последний раз бабушку видели летом 2017 года.

- Сосед, который жил в квартире напротив ее, первый забеспокоился. На общедомовом собрании обсуждали, что надо заявление в полицию написать и попросить их вскрыть квартиру – может, ей плохо там, а никто ничего не делает, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Юлия С., которая живет в этом доме. – Но нам сказали, что соседи - не родственники, поэтому заявление в полицию писать не могу, а без этого дверь вскрывать нельзя.

Прошло 2,5 года. 17 февраля 2020 года по неизвестным пока причинам полиция все же зашла внутрь квартиры, где жила Эмилия Алексеевна. Внутри обнаружили мумию, которая некогда была очаровательной старушкой.

Тело отдали судмеэкспертам для определения причины и примерной даты смерти. На первый взгляд, следов насильственной смерти на нем не было. Но специалисты сразу сказали: судя по внешнему виду, с момента гибели пенсионерки прошло не менее полугода.

Соседи даже сфотографировали дверь "нехорошей" квартиры - она теперь все время незаперта

На этом поводов для беспокойства у жителей дома на ул.Вольской меньше не стало:

- Из-за того, что она мусор к себе таскала, из квартиры и так пованивало, может поэтому, трупного запаха никто не почуял, - говорит Юлия С. – Но после того, как дверь вскрыли в прошлый понедельник, квартира так и стоит открытой: дверь то распахнута настежь, то просто прикрыта, но незаперта. Если честно, это жутковато. Я лично дважды звонила участковому, он говорил, да-да, я вас услышал. И всё на этом.

Соседи, которые отважились заглянуть внутрь «нехорошей» квартиры, говорят, что мусор, который старушка копила годами, до сих пор там. А значит, что в подъезде теперь неприятно пахнет, а насекомые, плодившиеся внутри одного помещения уже побежали на волю искать себе новый дом.

Кто должен вывозить хлам и дезифицировать квартиру, пока не понятно. По данным собственных источников «КП-Самара», в квартире, где жила Эмилия Алексеевна, никто больше не прописан, о ее родственниках также ничего не известно.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

За все ответят наследники

Директор ООО Юридическая компания "Юстиция", юрист Екатерина Ефременкова:

- По закону вывозить мусор из квартиры и заниматься ее дезинфекцией должны наследники умершего. Если через полгода никто в наследство не вступит, квартира будет считаться выморочным имуществом и отойдет городу, соответственно, остальные мероприятия будут проводиться за счет бюджета

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