2020-06-30T19:05:54+03:00
Спорт

Появилось видео первого гола "Крыльев Советов" при Талалаеве

Хорватский нападающий Деян Радонич отправил мяч между ног вратаря сборной России Гилерме [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Радонич здорово разобрался с защитой соперникаРадонич здорово разобрался с защитой соперникаФото: принтскрин видео.
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В Москве на стадионе "РЖД Арена" местный "Локомотив" принимает самарские "Крылья Советов" в рамках 25 тура Тинькофф РПЛ. Сейчас в игре перерыв. Гости ведут со счетом 0-1.

Автором первого гола "Крыльев" при новом главном тренере Андрее Талалаеве стал хорватский нападающий Деян Радонич. На 14 минуте он откликнулся на пас Глушенкова, обыграл Чорлуку и издевательски отправил мяч между ног вратаря сборной России Гилерме.

Голкипер, к слову, вскоре был заменен на Коченкова. У Маринато подозрение на травму.

Добавим, что в первой половине "Локомотив" владел преимуществом, но "КС" держались достойно и проводили весьма опасные контратаки. За трансляцией поединка смотрите на samara.kp.ru.

Локомотив - Крылья Советов. 0:1. Деян Радонич, Тинькофф РПЛ, 25 тур 30.06.2020.Крылья Советов открывают счет в матче

ИСТОЧНИК KP.RU

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