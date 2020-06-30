2020-06-30T20:24:51+03:00
Общество

Клинику снижения веса Елены Малышевой в Самаре могут оштрафовать на 55 тысяч рублей

Все дело в нарушении трудового законодательства
Александра БУДАЕВА
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Организация расположена в ТЦ "Вертикаль" на Московском шоссе. Фото: Клиника снижения веса Елены Малышевой в СамареОрганизация расположена в ТЦ "Вертикаль" на Московском шоссе. Фото: Клиника снижения веса Елены Малышевой в Самаре
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За нарушение трудового законодательства может быть оштрафована ООО "Эстетика" - так в юридическом плане именуется Клиника снижения веса Елены Малышевой в Самаре.

Как следует из решения Ленинского районного суда от 26 февраля этого года, прокуратура и трудовая инспекция сумели доказать: в Клинике работали три девушки, они занимали должности операторов, но не были оформлены официально. Сначала трудовая инспекция, а следом и суд, решили оштрафовать ООО "Эстетика" на 55 тысяч рублей.

В решении суда не отражено, какие именно претензии девушки имели к своему бывшему работодателю: не выплатили ли им деньги вообще или отдали на руки сумму, меньшую, чем они ожидали. Однако за защитой своих прав в прошлом году они обратились в прокуратуру.

Как сообщила корреспонденту "КП-Самара" представитель ООО «Эстетика» Марина Невзгодова, сейчас с девушками заключено некое соглашение, и они не имеют никаких претензий к Клинике. Организация намерена подать апелляцию, однако на сегодняшний день на сайте Самарского областного суда сведений о поступлении подобного документа не отражено.

Выдержка из решения Ленинского районного суда г.Самары от 26 февраля 2020 года

Выдержка из решения Ленинского районного суда г.Самары от 26 февраля 2020 года

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ИСТОЧНИК KP.RU

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