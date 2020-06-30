2020-06-30T21:05:18+03:00
Спорт

Как "Крылья Советов" упустили победу в первом матче Талалаева. Видео гола Алексея Миранчука

Атакующий полузащитник сборной России по футболу сравнял счет на последних секундах встречи
Михаил ГОРЮНОВ
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Миранчук забил очередной голМиранчук забил очередной голФото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).
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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершилась встреча местного "Локомотива" и "Крыльев Советов" в рамках 25 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. Поединок получился крайне эмоциональным и закончился со счетом 1-1.

"Крылья", впервые появившиеся на поле под руководством Андрея Талалаева, открыли счет на 14 минуте. Деян Радонич пробил между ног Гилерме. Вратаря сборной России вскоре после этого заменили из-за травмы.

Во втором тайме двух игроков удалили. Сначала Игнатьева у хозяев, потом Хади у гостей. Железнодорожники все это время владели преимуществом, но не могли пробить Фролова.

Когда финальный свисток уже был близок, и "КС" почти радовались трем очкам, Марио с левого фланга навесил на Алексея Миранчука и тот головой забил свой четвертый матч после возобновления чемпионата. Сразу после этого игра закончилась. Подробнее о ней читайте на samara.kp.ru.

Локомотив - Крылья Советов. 1:1. Алексей Миранчук, Тинькофф РПЛ, 25 тур 30.06.2020.Локомотив сравнивает счет на последних секундах матча

ИСТОЧНИК KP.RU

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