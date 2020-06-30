В самарские больницы поставляли кислород, но ненастоящий
В Октябрьском районном суде начался процесс над Константином Журавлевым, который ранее руководил компанией "Магтехгаз". Его обвиняют в поставках в самарские больницы технического газа вместо медицинского. Это могло сильно сказаться на здоровье пациентов в тяжелом состоянии, которым нужен исключительно чистый кислород.
У конторы, которая зарегистрирована в Магнитогорске, были заключены контакты с несколькими лечебными учреждениями Самарской области, в том числе с госпиталем ветеранов войн, областной станцией скорой помощи, Самарской горбольницей № 7, Клиниками СамГМУ, Тольяттинской городской детской больницей № 1, горбольницей №2 в Тольятти, а также с Похвистневской и Сергиевской ЦРБ.
В итоге Журавлеву предъявлено обвинение по 8 эпизодам ч.2 ст.238.1 УК РФ "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств".
Как сообщает ГТРК "Самара", Константин Журавлев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, он полностью признал вину, и его дело будет рассматриваться в особом порядке.
Санкции статьи, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом 1-3 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU