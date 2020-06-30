Андрей Талалаев после матча с "Локомотивом" рассказал, есть ли потенциал у "Крыльев Советов"

30 Июнь 2020 2020-06-30T21:46:42+03:00

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Новый наставник самарских "Крыльев Советов" Андрей Талалаев поделился впечатлениями от своего дебюта в матче с "Локомотивом" в рамках 25 тура Тинькофф РПЛ. Напомним, что встреча на "РЖД Арене" закончилась со счетом 1-1. Хозяева ушли от поражения на последних секундах.

– Хорошая игра против сильного соперника. Наши футболисты старались доказать свою состоятельность, доказать, что занимают не свое место в таблице. Им это удалось, хотя жаль, что в концовке пропустили, - заявил Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер "КС" отметил, что ничья – тоже шаг вперёд. Также он поблагодарил предыдущий тренерский штаб за работу и признал, что сегодня зелено-бело-синие действовали по сути на их багаже. Впрочем, по мнению специалиста потенциал у коллектива есть.

Как Андрей Талалаев поможет "Крыльям Советов" остаться в РПЛ? 00:00 00:00

По поводу кадровых вопросов, Андрей объяснил, что оставил техничного Антона Зиньковского на второй тайм зная, что железнодорожники в субботу провели сложный поединок с "Рубином" в Казани. Тренерский штаб волжан рассчитывал, что у Антона будет пространство, чтобы проявить себя:

- Так и получилось. Зиньковский имел момент, но, жаль, что не реализовал.

Подробности встречи читайте в нашем обзоре. Журналисты "КП-Самара" вели прямую трансляцию поединка.

Локомотив - Крылья Советов - 1:1. Обзор матча, Тинькофф РПЛ, 25 тур. Опасные моменты, красные карточки и голы.

ИСТОЧНИК KP.RU