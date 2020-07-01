В Самарской области еще 63 человека заболели коронавирусом. Символично
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 1 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 63 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4900 человек. 2805 из них выздоровели, 56 – скончались.
– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6556 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 611 жителей, в Московской области – 306. В Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге – 261 и 262 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 654 405 человек, 422 931 пациент выздоровел (10281 за прошедший день), 9536 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 216 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU