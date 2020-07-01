В Самарской области еще 63 человека заболели коронавирусом. Символично

1 Июль 2020 2020-07-01T10:44:53+03:00

За сутки в России появилось еще 6556 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего в регионе заболели 4900 человек

Изменить размер текста: A A

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 1 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 63 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4900 человек. 2805 из них выздоровели, 56 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6556 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 611 жителей, в Московской области – 306. В Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге – 261 и 262 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 654 405 человек, 422 931 пациент выздоровел (10281 за прошедший день), 9536 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 216 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 1 июля 2020 года: рестораны ждут гостей

Рассказываем всю правду про последние новости коронавируса в Самарской области на 1 июля 2020 года - что нужно знать туристам и жителям города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU