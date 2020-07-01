Коронавирус в Самарской области, последние новости на 1 июля 2020 года: рестораны ждут гостей

Последние новости коронавируса в Самарской области внушают оптимизм и местным жителям, и тем, кто уже давно собирался наведаться в этот казалось бы обычный город на Волге, отведать местного пива, прогуляться по самой протяженной в ПФО набережной или отправиться в один из заволжских санаториев. Для таких людей есть хорошие новости, о которых мы подробно расскажем.

Статистика по коронавирусу, 1 июля 2020

Статистика коронавируса в Самарской области на 1 июля 2020 года

За последние сутки в регионе нашли 51 зараженного коронавирусом пациента, это не больше, чем в предыдущие дни. 18 из них заболели в Самаре, 12 в Тольятти, 5 в Сызрани. Но, к сожалению, трое человек скончались: женщины разного возраста страдали сопутствующими заболеваниями. При этом смертность в регионе остается очень низкой - показатель смертности 1,75, в стране - выше 6, а уровень заболеваемости в три раза ниже, чем в среднем по стране. Точную интерактивную карту распространения коронавируса от КП-Самара можно посмотреть здесь.

Как живет Самарская область в коронавирусную эпоху

В регионе с 1 июля отменили режим повышенной готовности. Для жителей и гостей города и области это означает немного болшую свободу по всех поступках. Рассказываем, что происходит, что можно делать, а чего нельзя в Самарской области из-за коронавируса на 1 июля 2020 года.

- Приезжие в регион могут не быть 14 дней в обсерваторе, а также не думать о самоизоляции. Достаточно сообщить о себе по телефону в Роспотребнадзор и, если вдруг почувствуете себя плохо, вызвать врача на дом или в гостиничный номер.

- гостиницы в Самаре, кстати, работают, в основном для командировочных, но никого особенно не проверят. А с 1 июля заработают турбазы и базы отдыха, уже на законных основаниях. Места можно бронировать, но в популярных объектах размещения их уже практически не осталось.

- Также с 1 июля губернатор разрешил самарцам нормально питаться вне дома. Открываются рестораны, кафе, бары, главное, соблюдать правило: 1 человек на кв.м. пространства.

- С 3 июля можно будет бронировать путевки в летние лагеря для детей. Заезды должны начаться с 15 июля.

- Уже можно ездить на речные прогулки на теплоходиках по Волге, например, до Ширяево или Винновки. Экскурсии на открытом воздухе разрешены, музеи пока не работают, но готовятся открываться,

- 15 июля могут открыться кинотеатры. Жители города также очень ждут начала работы фитнес-центров и спортзалов.

- Сейчас уже работает вся сфера услуг, торговые центры.

- В регионе действует масочный режим. Горожане и жители области обязаны соблюдать строгую социальную дистанцию. Штрафовать будут предпринимателей, которые не могут повлиять на гостей своего помещения.

Первый крупный фестиваль и тот онлайн

2 июля в регионе начинается Грушинский фестиваль. Это мероприятие традиционно проходило на Мастрюковской поляне. Но в этом году туристов здесь не ждут - это очень опасно. Организаторы отметили, что здесь никто не проводил обработку от комаров и клещей, здесь нет воды и туалетов, никакой цивилизации и вообще быть здесь крайне опасно. В дни фестиваля саму поляну будут охранять полицейские, а вот фестиваль пройдет в виртуальном мире. Здесь мы подготовили полное расписание онлайн-концертов.. Также пройдет традиционный конкурс исполнителей, победители которого получат неожиданный и очень хороший приз.

А поклонники фестиваля могут собраться в виртуальный лагерь, виртуально сидеть за костром, вместе петь песни. Зарегистрировать свой лагерь можно на сайте, выбрав себе любимое место. Никаких наложений не будет. Участники лагерей смогут ходить друг к другу в гости, знакомиться и планировать поездку на Грушу в следующем году.