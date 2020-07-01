Стало известно, кто выиграл квартиру в викторине по Конституции в Тольятти

1 Июль 2020 2020-07-01T10:43:58+03:00

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Появилось имя первого победителя в викторине Наша губерния в Самарской области. Многодетная мама Лилия Кортунова из Тольятти пришла на выборы на участок в микрорайоне Приволжский утром и выиграла квартиру, получив скретч-карту. Женщина сама не поверила своему счастью, когда стерла защитный слой и увидела слово "квартира" под ним.

- Меня переполняют эмоции, я пока в это до конца не верю, как будто не со мной все происходит, как будто сон! Я пришла на голосование за поправки в Конституцию, мне предложили на выбор билетик лотереи – стерла, а там квартира! - поделилась эмоциями счастливица.

Она уже рассказала о выигрыше маме по телефону. А мужа, который проголосовал досрочно, ждет сюрприз. Лилия не случайно заглянула на участок, она считает, что просто обязана проголосовать, потому что сегодня выбирают будущее для ее детей.

Принять участие в викторине может каждый житель региона. Сегодня нужно прийти на участок и получить флаер (или просто обменять его на карту, если вы голосовали досрочно). Скретч карту выдают волонтеры на участках. Всего разыгрывается три квартиры и три авто.

ИСТОЧНИК KP.RU