2020-07-01T11:53:00+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 63 жителя Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом 63 новых пациента в Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Общее число заболевших в регионе составляет 4900 человекОбщее число заболевших в регионе составляет 4900 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших на сегодняшний день, 1 июля. Напомним, за сутки было найдено еще 63 инфицированных, а общее число пациентов достигло 4900 жителей губернии. 2805 из них выздоровели, 56 – скончались.

– 41 человек в Самаре, восемь – в Тольятти. Пятеро – в Новокуйбышевске, еще четверо – в Сызрани. По двое заболевших зафиксировано в Чапаевске и Безенчукском районе, еще один – в Волжском районе, – говорится в сообщении.

12 человек ранее контактировали с уже заболевшими. 9 таких граждан в Самаре, по одному – в Тольятти, Новокуйбышевске и Безенчукском районе. У 32 пациентов коронавирус обнаружили при поставленном диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 19 человек переносили инфекцию, не имея никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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