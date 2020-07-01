2020-07-01T13:55:40+03:00
Общество

Домохозяйку из Сызрани на голосовании еле уговорили взять билет. А она выиграла авто

Жительница Сызрани стала победительницей викторины в день голосования по поправкам в Конституцию РФ
Анастасия МЫШКИНА
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Елена не ожидала такого счастьяЕлена не ожидала такого счастья
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Еще один крупный приз разыгран в лотерее-викторине "Наша губерния", которая проходит в Самарской области в день всероссийского голосования. Домохозяйка из Сызрани Елена Аникина стала обладательницей нового автомобиля "Лада". А сначала она даже не хотела брать билет, потому что не верила в счастливый шанс.

- Я сразу собиралась голосовать. Настырно говорила, что пойду именно 1-го числа. Пришла, проголосовала и хотела уходить. Уже в дверях поймали, мол, возьмите уже лотерейку. Я сомневалась, но меня убедили, что я же ничего не теряю. И вот стираю слой защитный - а там автомобиль. Конечно, я даже не поверила, думала, розыгрыш какой-то, - признается женщина.

За машиной ей придется съездить в Самару. Подарок своевременный, ведь не так давно Елена продала свою машину, чтобы купить дом маме и ее семья осталась без средства передвижения. Так что теперь сызранка знает, что голосовать - это не только долг, но и настоящее везение.

По данным пресс-службы самарского правительства, всего в регионе ценные призы уже выиграли более 50 человек. В Тольятти многодетная мать получила квартиру в Южном городе/

Как проходит голосование в Самаре, мы рассказываем в трансляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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