2020-07-01T13:53:14+03:00
Общество

Хуже всего по поправкам в Конституцию РФ голосуют в Тольятти

В автограде явка самая низкая в регионе
Анастасия МЫШКИНА
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В Самарской области полным ходом идет голосованиеВ Самарской области полным ходом идет голосованиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В избиркоме Самарской области подвели первые итоги голосования, подсчитав явку на 10.00. Предварительно проголосовали почти 51% всего населения региона, это цифра на 8 утра. За два часа на участки дошли еще 2% избирателей. Явка составила 53,86%.

По данным избиркома, свое мнение о поправках уже высказали более 1,298 млн человек. При этом выше всего явка в муниципальных районах, она превышает 74,6%. Большая часть опять же проголосовала досрочно - в удобное время, особенно это важно было тем, кто работает посменно и не отдыхает 1 июля.

В Самаре явка пока не достигла 50% и составила 49,6%. А вот в Тольятти по вопросу поправок в Конституции голосуют хуже всего. Здесь на избирательные участки пришли лишь 35,47% населения. Возможно, интерес горожан к голосованию подстегнет тот факт, что многодетная мать из автограда уже выиграла квартиру, просто приняв участие в викторине.

Как проходит голосование в Самарской области, мы рассказываем в трансляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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