В Самаре электробус возобновил движение

1 Июль 2020 2020-07-01T14:08:01+03:00

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В среду, 1 июля, в Самаре вновь вышел на линию электробус, который курсирует под номером 108 от Губернского рынка до Южного города. Об этом в твиттере сообщили представители трамвайно-троллейбусного управления.

- Уважаемые пассажиры! С 1 июля 2020 года возобновляется работа электробуса по маршруту 108. Расписание движения не изменилось. Добро пожаловать на борт! - говорится в сообщении.

Напомним, что электробус перестал ходить во вторник, 30 июня. Это было связано с проведением работ по обслуживанию зарядных подстанций. К слову, новый для Самары вид общественного транспорта уже не в первый раз пропадает с улиц города, его уже снимали с маршрута для починки.

ИСТОЧНИК KP.RU