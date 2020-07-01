2020-07-01T14:08:01+03:00
Общество

В Самаре электробус возобновил движение

Он не ходил из-за работ по обслуживанию зарядных подстанций
Анастасия ФИЛАТОВА
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График работы электробуса остался прежнимГрафик работы электробуса остался прежнимФото: соцсети
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В среду, 1 июля, в Самаре вновь вышел на линию электробус, который курсирует под номером 108 от Губернского рынка до Южного города. Об этом в твиттере сообщили представители трамвайно-троллейбусного управления.

- Уважаемые пассажиры! С 1 июля 2020 года возобновляется работа электробуса по маршруту 108. Расписание движения не изменилось. Добро пожаловать на борт! - говорится в сообщении.

Напомним, что электробус перестал ходить во вторник, 30 июня. Это было связано с проведением работ по обслуживанию зарядных подстанций. К слову, новый для Самары вид общественного транспорта уже не в первый раз пропадает с улиц города, его уже снимали с маршрута для починки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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