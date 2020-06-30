В Самаре снова прекратил ходить электробус
Со вторника, 30 июня, в Самаре снова перестал ходить электробус. Новый для города вид общественного транспорта, который курсирует по 108 маршруту, пока не будет обслуживать пассажиров.
– Из-за проведения регламентных работ, связанных с обслуживанием зарядных подстанций, электробус прекращает свою работу. О времени возобновления движения электробуса будет сообщено дополнительно, – написали в твиттере представители трамвайно-троллейбусного управления Самары.
108-й маршрут ходит от Губернского рынка до Южного города. Ранее электробус уже неоднократно чинили, а однажды он даже попал в ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU