В Самаре снова прекратил ходить электробус

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:22:57+03:00

О возвращении транспорта на улицы города будет сообщено дополнительно Фото: соцсети

На этот раз проводятся работы на зарядной подстанции

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Со вторника, 30 июня, в Самаре снова перестал ходить электробус. Новый для города вид общественного транспорта, который курсирует по 108 маршруту, пока не будет обслуживать пассажиров.

– Из-за проведения регламентных работ, связанных с обслуживанием зарядных подстанций, электробус прекращает свою работу. О времени возобновления движения электробуса будет сообщено дополнительно, – написали в твиттере представители трамвайно-троллейбусного управления Самары.

108-й маршрут ходит от Губернского рынка до Южного города. Ранее электробус уже неоднократно чинили, а однажды он даже попал в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU