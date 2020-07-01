В Самарской области у 9 призывников нашли коронавирус

1 Июль 2020 2020-07-01T15:34:09+03:00

В этот весенний призыв в ряды армии отправят около 3 тысяч новобранцев из Самарской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Стали известны результаты исследований на коронавирус призывников в Самарской области. Среди молодых людей, которые в этом году должны заступить на военную службу, нашли девять зараженных. Об этом на заседании оперштаба сообщил военный комиссар региона Александр Даньшин.

- По результатам исследований выявлены семеро заболевших в Новокуйбышевске, по одному в Чапаевске и в Советском районе Самары, - рассказал военком.

По словам Александра Даньшина, по итогам весенней призывной кампании было принято решение о призыве 2994 человек. Это 101,6% от планового задания по призыву на военную службу. На сборные пункты прибыли уже 1915 молодых людей, что составляет 65% от общего числа. В войска на данный момент направили 1374 человека.

Напомним, что в Самарской области продолжают выявлять людей с COVID-19. За последние сутки зарегистрировали 63 заболевших, общее же их число приближается к пяти тысячам - 4900. Между тем больше половины зараженных уже выздоровели и закончили лечение.

Особенный подход: главврач больницы Середавина рассказал, как в Самаре спасают от коронавируса пациентов с большим весом 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU