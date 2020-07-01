2020-07-01T15:34:09+03:00
Общество

В Самарской области у 9 призывников нашли коронавирус

Почти все зараженные - жители Новокуйбышевска
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В этот весенний призыв в ряды армии отправят около 3 тысяч новобранцев из Самарской областиВ этот весенний призыв в ряды армии отправят около 3 тысяч новобранцев из Самарской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Стали известны результаты исследований на коронавирус призывников в Самарской области. Среди молодых людей, которые в этом году должны заступить на военную службу, нашли девять зараженных. Об этом на заседании оперштаба сообщил военный комиссар региона Александр Даньшин.

- По результатам исследований выявлены семеро заболевших в Новокуйбышевске, по одному в Чапаевске и в Советском районе Самары, - рассказал военком.

По словам Александра Даньшина, по итогам весенней призывной кампании было принято решение о призыве 2994 человек. Это 101,6% от планового задания по призыву на военную службу. На сборные пункты прибыли уже 1915 молодых людей, что составляет 65% от общего числа. В войска на данный момент направили 1374 человека.

Напомним, что в Самарской области продолжают выявлять людей с COVID-19. За последние сутки зарегистрировали 63 заболевших, общее же их число приближается к пяти тысячам - 4900. Между тем больше половины зараженных уже выздоровели и закончили лечение.

Особенный подход: главврач больницы Середавина рассказал, как в Самаре спасают от коронавируса пациентов с большим весом

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Тольятти будут судить за кражу денег с банковской карты
Последнюю квартиру в Самарской области выиграл сельчанин
Под Самарой чуть не лишили зрения члена избиркома
В МЧС рассказали, что горело в районе Загородного парка в Самаре
«Крылья Советов» продают билеты на матч с «Ростовом»
В Самарской области у 9 призывников нашли коронавирус
В Самарской области в колонию пытались перебросить «посылку» с телефонами и симками
Две трети жителей Самарской области уже выбрали свою Конституцию
В Самаре электробус возобновил движение
Хуже всего по поправкам в Конституцию РФ голосуют в Тольятти
В Самарской области женщина на квадроцикле врезалась в дерево
Домохозяйку из Сызрани на голосовании еле уговорили взять билет. А она выиграла авто
Общественные наблюдатели в Самаре рассказали, что видят на участках голосования
В Самаре автомеханик решил угнать машину клиента
Следователи не нашли следов криминала в гибели Сергея Козаева, который отбывал срок за убийство самарского бизнесмена
В Самарской области от коронавируса за сутки вылечили 91 человека
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 63 жителя Самарской области
Стало известно, кто выиграл квартиру в викторине по Конституции в Тольятти
В Самарской области еще 63 человека заболели коронавирусом. Символично
В Самарской области управляющая компания загрязняла местную реку отходами
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Босов перешел в «Акрон»
В Самаре иномарка наехала на 76-летнюю старушку
В Самарской области мужчина катался на «Калине» пьяный и без прав
Самая красивая девочка в мире живет в Сызрани
Жители Самары саботируют масочный режим