«Крылья Советов» продают билеты на матч с «Ростовом»

1 Июль 2020 2020-07-01T15:21:35+03:00

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Сегодня, 1 июля, представители «Крыльев Советов» объявили о продаже билетов на матч 26-го тура РПЛ, в котором команда встретится с «Ростовом». Поединок состоится в субботу, 4 июля, на «Самара Арене» и начнется в 19:30 по местному времени. Матч смогут посетить только 10% от вместимости стадиона – 4321 зритель.

– В связи с требованиями регламента билеты на эту игру будут продаваться только онлайн. Стоимость – от 300 рублей. Обращаем ваше внимание на то, что количество мест ограничено. В день матча билеты продаваться не будут, – говорится в сообщении пресс-службы КС.

Отметим, что вчера клуб провел свой первый матч под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева. В поединке, который прошел в Москве, была упущена победа с «Локомотивом» (1:1). Столичный клуб смог сравнять счет на последних секундах. Прочитать больше об этом матче, а также о фигуре тренера Талалаева можно в нашем материале.

Как Андрей Талалаев поможет "Крыльям Советов" остаться в РПЛ? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU