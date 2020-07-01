Что изменилось в первой же игре «Крыльев Советов» при Андрее Талалаеве

Известный российский специалист Андрей Талалаев дебютировал в качестве главного тренера «Крыльев Советов». Результат достойный — выездная ничья с «Локомотивом», который борется за медали. Понятно, что делать какие-то выводы еще рано, но новый наставник уже внес свои штрихи в действия команды. Рассказываем, что изменилось в первой же игре «КС» при Талалаеве.

Состав

Перестановки в старте сразу бросились в глаза. В запасе остался Антон Зиньковский — один из лидеров «Крыльев». Вместо него вышел Деян Радонич и, к слову, не подвел. Именно хорват на 14 минуте открыл счет.

— Мы оставили нашего самого техничного игрока, Зиньковского, на второй тайм, зная, что у «Локомотива» был сложный матч в субботу в Казани. Рассчитывали, что у него будет пространство, чтобы проявить себя. Так и получилось. Зиньковский имел момент, но, жаль, что не реализовал, — объяснил свой выбор Талалаев после финального свистка.

По сравнению с предыдущими встречами с «Ахматом» и «Зенитом», на поле также не появились защитники Никита Чернов и Дмитрий Комбаров. Но не по прихоти тренера — первый получил повреждение, а второй дисквалифицирован. Место в центре обороны рядом с Бурлаком занял Лысцов и сыграл здорово — несколько раз он выручил команду при опасных атаках соперника. На левом фланге защиты Комбарова подстраховал Владимир Полуяхтов, правда, ненадолго — его заменили из-за травмы еще в первом тайме.

Схема

Расстановка по позициям практически не поменялась. Игравший два предыдущих матча в центре нападения Глушенков в первой половине поединка с железнодорожниками уступил свое место Радоничу, а сам сместился на правый фланг атаки. Кабутов, обычной располагающийся справа, передвинулся на левую бровку.

Максим Глушенков провел очередную хорошую игруФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В полузащите все получилось привычно — опорники Тимофеев и Гацкан, а также чуть выдвинутый вперед Попович.

Оборонительная линия тоже не претерпела изменений — за исключением тех, что мы описали выше.

Андрей Талалаев и сам признал, что не было особо времени ничего править. Он поблагодарил своего предшественника Миодрага Божовича и его помощников:

— Сегодня команда по сути играла на их багаже. Потенциал есть, нужно работать дальше.

Тактика

Если при Божовиче, в стартовой части сезона, «Крылья» иногда даже в соперничествах с матерыми клубами старались действовать первым номером, то тут они умышленно отдали инициативу оппоненту. Процент владения мячом тому показатель — 74 на 26 в пользу хозяев. Что-то похожее было и в противостоянии с «Зенитом», хотя не так глобально — 62 на 38 в пользу питерцев.

Удивляться не стоит — ставки высоки, и рисковать ни к чему. Талалаев, как показалось, рассчитывал на скоростные качества своей атакующей группы. Особенно это касается второго тайма, когда ее составляли резвые Глушенков и Зиньковский. Они часто находили создавали себе пространство и убегали от не самых быстрых защитников «Локо» и создавали моменты друг для друга. Реализуй Антон или Максим хотя бы один из них, очков у волжан могло бы быть на два больше.

Попович, а после перерыва Паул Антон — связывали оборону и атаку. Гацкан, Тимофеев и защитники сдерживали ударную силу коллектива Николича — Миранчуков, Игнатьева, Марио, Эдера и других. Кабутов отрабатывал на флангах — успевал как в передней линии, так и наоборот.

Как Андрей Талалаев поможет "Крыльям Советов" остаться в РПЛ? 00:00 00:00

Замены

По регламенту, в матчах Тинькофф РПЛ сейчас разрешили делать пять замен. Если Божович этим не всегда пользовался — с тем же «Ахматом» вышел только Голенков — то Талалаев в первой игре такую возможность не упустил.

Сразу после перерыва поле покинули автор гола Радонич и Попович. Вместо них появились Зиньковский и Антон. Как мы указывали выше, тренер мотивировал это тем, что Зиньковский за счет техники и скорости должен был потерзать уставших футболистов столичной команды. Румын же, вероятно, просто сменил подуставшего и не показывавшего своей лучшей игры словенца.

Еще в первом тайме на поле вместо Полуяхтова вышел Чичерин. Здесь объяснение простое — Владимир получил повреждение. Травмой стала причиной и замены Бурлака на Хади.

Последнюю перестановку Талалаев внес на последних минутах, еще ведя в счете. Терехов поменял Глушенкова. Скорее всего, таким образом «Крылья» хотели убить хотя бы несколько секунд, приближая важную победу.

Эмоции

Смена тренера в футболе, как правило, всегда придает команде боевой настрой. Это «КС» вчера наглядно продемонстрировали. Да и Андрей Талалаев вел себя на бровке так эмоционально, что расслабиться было невозможно.

В последних матчах Миодрага Божовича такого заряда энергии ни у него, ни у игроков не наблюдалось. «Крылья» старались бороться за каждый мяч, о чем свидетельствует большое количество желтых карточек. Хади схлопотал сразу две, после чего его удалили.

Интересно, что сразу после финального свистка Талалаев собрал всех подопечных в центре поля и провел небольшое общекомандное собрание. Чего-то подобного в «Крыльях» давно не наблюдалось.

Что еще привнесет в игру «Крыльев Советов» Андрей Талалаев, нам предстоит увидеть в ближайшее время. Следующий соперник тоже из верхней части таблицы — на «Самара Арену» приедет «Ростов» Валерия Карпина.

Локомотив - Крылья Советов - 1:1. Обзор матча, Тинькофф РПЛ, 25 тур. Опасные моменты, красные карточки и голы.

Локомотив - Крылья Советов - 1:1. Обзор матча, Тинькофф РПЛ, 25 тур. Опасные моменты, красные карточки и голы.

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