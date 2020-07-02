В Самарской области еще 73 человека заболели коронавирусом

2 Июль 2020 2020-07-02T10:50:38+03:00

За сутки в России появилось еще 6760 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 2 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 73 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4973 человека. 2834 из них выздоровели, 56 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6760 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 662 жителя, в Московской области – 317. В Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге – 266 и 258 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 661 165 человек, 428 978 пациентов выздоровели (6047 за прошедший день), 9683 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 147 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU