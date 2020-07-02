Коронавирус в Самарской области, последние новости на 2 июля 2020 года: на Грушинской поляне будут разворачивать туристов

Последние новости коронавируса в Самарской области не пугают. Рестораны потихоньку начинают свою работу, большинство ограничений снято, погода радует, а люди активно побеждают этот недуг. Рассказываем, что сейчас происходит в регионе, какие доступны летние развлечения и как ими правильно воспользоваться.

Статистика коронавируса в Самарской области на 2 июля 2020 года

1 июля стало известно, что в губернии выявили 63 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших здесь составляет 4900 человек.

— 41 заболевших в Самаре, восемь — в Тольятти. Пятеро — в Новокуйбышевске, еще четверо — в Сызрани. По двое заболевших зафиксировано в Чапаевске и Безенчукском районе, еще один — в Волжском районе, — сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения Covid-19.

За сутки излечились от коронавирусной инфекции 91 человек, а общее число победивших болезнь составило 2805. Скончавшихся за все время — 56.

Как живет Самарская область в коронавирусную эпоху

С 1 июля отменен режим повышенной готовности. Начали свою работу рестораны, люди активно бронируют базы отдыха. С 3 июля станут доступны путевки в детские лагеря, которые уже с 15 числа готовы принять первую смену. Губернатор Дмитрий Азаров обещал лично проверить их готовность к размещению ребят.

Для тех, кто прибывает в Самарскую область, новости тоже положительные. Им не нужно проводить 14 дней на обязательно самоизоляции и уже тем более в обсерваторе. Если со здоровьем все в порядке, то спокойно можно прогуляться по набережной или посмотреть на местные достопримечательности.

Что касается заведений, то успели открыться не все, но многие. Важно соблюдать правила — 1 человек на 4 квадратных метра пространства. Персонал кафе и ресторанов в свою очередь работает в масках и перчатках, соблюдает меры предосторожности.

Интересно провести время можно и на красавице Волге. Доступны речные прогулки — до Ширяево, Винновки, других пунктов. Эти экскурсии очень интересные и познавательные.

4 июля любители футбола могут посетить «Самара Арену» и понаблюдать за игрой РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов». Разместиться на трибунах позволят лишь 4 тысячам болельщиков. Билеты нужно успеть купить онлайн.

Старт Грушинского фестиваля

2 июля начинается 47-й международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Но не спешите на Мастрюковские озера. Он проходит в режиме онлайн. Поляна не подготовлена к приему гостей, массовые мероприятия в Самаре и области по-прежнему запрещены.

На въездах к Грушинской поляне усилят контроль. Всех туристов и бардов, которые не в курсе событий, развернут и отправят домой.

— Нам крайне важно на дальних подступах, если вдруг на поляну следуют люди, разворачивать их и направлять домой, объясняя существующую опасность. Ни в коем случае нельзя допускать скопления людей на поляне в этом году, — заявил глава региона.

Но и в интернет-формате зрителям обещают много интересного. Мы подготовили полное расписание концертов. Организуйте собственный лагерь и отдыхайте!

Добавим, что осталась необходимость соблюдать массовый режим в общественных местах. Может быть, делают это и не все, но к чему рисковать? Лучше быть здоровым и наслаждаться летом и интересными событиями в прекрасных самарских краях.