В Самарской области начали испытывать препарат от коронавируса «Авифавир»
Пациенты Самарской области с коронавирусом начали получать препарат «Авифавир». Отмечается, что его выписывают исключительно с согласия пациента. По словам главврача городской больницы Тольятти №5 Николая Ренца, препарат получают люди разного пола и возраста, однако, несмотря на неплохую ситуацию, делать выводы сейчас преждевременно.
– Отмечается положительная динамика, результаты выражается по-разному — в зависимости от исходной степени поражения легких, — рассказал главврач больницы Середавина в Саамре Армен Бенян.
В Самарскую область препарат поступил в начале июня текущего года. Регион стал одним из первых, кто начал давать пациентам именно это лекарство. Всего на сегодняшний день в губернии 4973 заболевших коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU