2020-07-02T11:50:49+03:00
Общество

В Самарской области начали испытывать препарат от коронавируса «Авифавир»

Врачи отмечают положительные результаты
Владислав КИРСАНОВ
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Препарат завезли в область в начале июняПрепарат завезли в область в начале июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пациенты Самарской области с коронавирусом начали получать препарат «Авифавир». Отмечается, что его выписывают исключительно с согласия пациента. По словам главврача городской больницы Тольятти №5 Николая Ренца, препарат получают люди разного пола и возраста, однако, несмотря на неплохую ситуацию, делать выводы сейчас преждевременно.

– Отмечается положительная динамика, результаты выражается по-разному — в зависимости от исходной степени поражения легких, — рассказал главврач больницы Середавина в Саамре Армен Бенян.

В Самарскую область препарат поступил в начале июня текущего года. Регион стал одним из первых, кто начал давать пациентам именно это лекарство. Всего на сегодняшний день в губернии 4973 заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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