В Самаре неожиданно запустили салют на Ладье. Рассказываем, что случилось

2 Июль 2020 2020-07-02T23:28:34+03:00

Салют на Ладье 2 июля стал сюрпризом для самарцев. Узнать, что произошло, можно было только в инстаграме губернатора

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В 10 часов вечера на Ладье в Самаре неожиданно запустили фейерверк. Прогуливающиеся по набережной в теплый летний вечер самарцы были приятно удивлены. Но многие недоумевали, что же случилось. Оказалось, что салют не случаен. 2 июля Самара получила статус города трудовой доблести. В законе о его присвоении, кстати, сказано, что теперь 1 мая, 9 мая и на день города фейерверки нам обеспечены. Но кто же ждал его так быстро?

Узнать о происходящем можно было исключительно из инстаграма губернатора Дмитрия Азарова. В сторис он стоит на фоне великой русской реки и поздравляет всех с великим достижением. И говорит, что вот прямо сейчас тут все празднуют и звучит салют.

Жители далеких районов обиделись: тем, кто на набережной в момент фейерверка не был, пришлось довольствоваться видеотрансляцией в группах телеканалов. Горожане были недовольны: вроде как трудовой подвиг совершали как раз на Безымянке и Металлурге, а праздник - в центре?

Впрочем, в Саратове мэр пошел еще дальше и вообще попросил никого не приезжать смотреть салют и пообещал показать его в инстаграме. В Челябинске тоже устроили салют и лазерное шоу, которое готовили еще к 9 мая.

Как бы то ни было, значение присвоения Самаре важного статуса сложно преуменьшить. Ветераны военного Куйбышева, запасной столицы, такое признание заслужили. КП-Самара поздравляет их с этим событием.

Кстати, немногим ранее получению городом звания города трудовой доблести радовались волонтеры, поднимая вверх таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU