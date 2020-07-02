2020-07-02T20:05:05+03:00
Общество

Самара - город трудовой доблести. Что это дает и что теперь изменится

Самаре присвоили звание "Город трудовой доблести". Объясняем, что изменится для жителей и что это вообще значит
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Знаменитая арка на аллее трудовой славы поставлена в честь подвига героев-тружеников тылаЗнаменитая арка на аллее трудовой славы поставлена в честь подвига героев-тружеников тылаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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2 июля президент России Владимир Путин принял решение даровать статус "город трудовой доблести" 20 городам, среди которых оказалась и Самара. Глава страны отметил, что все они достойны этого звания и в год 75-летия Победы имеют право получить его.

Что такое город трудовой доблести?

1 марта 2020 года федеральным законом было установлено почетное звание "город трудовой доблести", которое понадобилось для увековечения памяти о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Раньше городам присваивали звания город-герой и город воинской славы, но это вызывало много вопросов от тех городов, где боевые действия не велись или велись не так усиленно, однако люди ковали Победу в тылу, работали на заводах, страдали от бомбардировок, не знали сна и отдыха, а часто и голодали. Это звание призвано восстановить историческую справедливость и почтить память о труде людей, без которых Победа была бы невозможна.

Строчка из стихотворения Твардовского: "Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд". Так что и помнить о любом подвиге нужно одинаково.

Кому присваивают статус "город трудовой доблести"?

Законом устанавливается несколько оснований для присвоения статуса.

- государственные награды у предприятий, вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны,

- государственные награды у работников предприятий за трудовые заслуги,

- документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

Свое заключение также должны выдать сотрудники Российской академии наук. Его нужно приложить к заявке.

Почему Самара стала городом трудовой доблести?

В 2016 году Самара получила звание "Город трудовой и боевой славы". Это было звание местного значения, принятое на местном уровне. Был учрежден памятный знак, который вручали ветеранам.

В 2020 году стало известно о намерении президента присвоить городам статус трудовой доблести. Губернатор Дмитрий Азаров поручил историкам обосновать, почему Самара может претендовать на звание.

Вопрос задали академикам РАН. Они изучили документы и вынесли свой вердикт: заявка может быть отправлена. После этого власти отправили заявку.

В Куйбышеве около 50 тыс. тружеников тыла были награждены медалью «За трудовую доблесть», более 44 тыс. человек получили медали «За трудовое отличие», а еще 21,5 тыс человек и предприятий получили Орден Трудового Красного Знамени.

В Кировском и Промышленном райнах есть Аллея трудовой славы. На ней представлены все предприятия, которые работали в годы Великой Отечественной войны. В "запасной столице" делали самолеты, боеприпасы и многое другое. Все для фронта и Победы.

Подписи за присвоение городу статуса собирали и жители областной столицы. Всего в списке 714 фамилий. Первым свою подпись поставил герой Советского Союза Владимир Чудайкин.

В Самаре гордятся своей историей Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре гордятся своей историейФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Что дает Самаре статус города трудовой доблести?

В первую очередь это почетно. Присвоение звания - это определенный шаг в патриотическом воспитании. Власти уверены, что это сподвигнет людей еще больше узнавать свою историю.

В городе установят памятную стелу, будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в день города, его в Самаре празднуют в первое воскресенье сентября.

А что это значит для жителей города тот факт, что Самара - город трудовой славы?

В первую очередь, для ветеранов, детей войны и тружеников тыла это означает публичное признание их заслуг. Школьники будут изучать историю Самары как города трудовой доблести на занятиях. А власти будут ответственны за более широкую работу по патриотическому воспитанию молодежи в городе. Дмитрий Азаров уже объяснял, что это нужно в первую очередь самим людям, чтобы никогда не было соблазна предать память и забыть о важных страницах в истории родного города.

А как о новом звании Самары узнают гости города да и сами жители?

По закону в городе должны установить стелу, на которой будет табличка с выдержкой из указа президента. Она точно станет одной из самых популярных достопримечательностей, будет включена во все экскурсионные маршруты по военному Куйбышеву.

В аэропорту, в поездах, на вокзале будут ставить слова город трудовой доблести перед названием нашего города - по аналогии со словами город-герой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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