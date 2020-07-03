В Самаре из-за аварии на газопроводе прекратили движение автобусные маршруты

3 Июль 2020 2020-07-03T10:08:04+03:00

Транспорт возобновит работу, когда полностью будет открыто движение Фото: Архив "КП"

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Сегодня, 3 июля, в Самаре прекратили свое движение дачные автобусы. Это связано с аварией, которая произошла на газопроводе в Волжском районе. Отмечается, что там рабочие повредили незаконную врезку. Пришлось эвакуировать целое село, а также перекрыть Южное шоссе.

– Ограничение действует до улицы Утевской. Автобусы дачного направления № 159, 165, 167, 169, 174 не могут осуществлять движение. Они вернулись в парк до полного восстановления движения, – сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Из-за ЧП были эвакуированы 1167 человек. Среди них 367 детей. Узнать подробности происшествия, которое случилось под Самарой 2 июля, можно в нашем материале.

Появилось облако и резкий запах: глава Волжского района Самарской области рассказал подробности крупной аварии на газопроводе 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU