Под Самарой из-за аварии на газопроводе и угрозы взрыва эвакуировали целое село

В Самарской области, в Волжском районе 2 июля случилось ЧП: при работе на газопроводе недалеко от Южного шоссе и поселка Верхняя Подстепновка рабочие повредили незаконную врезку. В итоге случилась авария на газопроводе в Волжском районе. Из трубы рванул газ. Чтобы снизить его концентрацию, газ подожгли - огромный факел было видно издалека. Уже после полуночи стало известно: власти решили увезти подальше от места аварии всех людей из ближайшего села.

По информации МЧС, сообщение о повреждении незаконной врезки в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм поступило еще в 16.25. Произошло ЧП неподалеку от населенного пункта Верхняя Подстепновка, где проживает более 1600 человек. Сначала опасности для людей не видели, да и на большую аудиторию о ЧП не сообщили. Волнение в социальных сетях появилось лишь около 23.00, когда люди увидели огромный столб газа. Многие подозревали, что произошел взрыв или что-то подобное. В МЧС информацию не подтверждали. Лишь спустя полчаса после панических постов появилась информация, что рабочие специально подожгли газ, чтобы снизить его концентрацию в воздухе.

Газ пришлось пожечь, а людей эвакуировать

Уже в полночь был создан ситуационный штаб МЧС, в который приехал и губернатор Дмитрий Азаров. Уже тогда стало известно, что погибших и пострадавших при утечке газа нет, в работе предприятия перебоев не возникло. Содержание газа в воздухе измерила химико-радиометрическая лаборатория - оказалось, что ПДК веществ в воздухе не превышена. Однако понадобились особенные меры безопасности.

Движение по Южному шоссе перекрыли от Утевской до Стромиловского шоссе, а из Верхней Подстепновки начали эвакуировать людей. К селу подогнали автобусы. Для жителей приготовили места в школе, доме культуры. 11 человек и ребенок размещены в больнице. Около 80% смогли разместиться у знакомых.

Жителей села Верхняя Подстепновка на ночь разместили в ДК ВоскресенкаФото: vk.com

Власти особенно подчеркнули, что прямой опасности для людей нет, но их эвакуировали, поскольку неизвестно, как будет развиваться ситуация. Вывезли практически всех жителей - из 1600 человек уехали из дома ночью 1167. Среди них 367 детей.

В оперативном штабе рассказали, что происходит

- Ситуация стабильная. Факелы - это технологическое выжигание газа на поврежденном участке газопровода, чтобы сжиженный газ не стелился. Лаборатория работает, ПДК не превышена, - объяснил происходящее глава Волжского района Евгений Макридин.

Ночью на сильный запах газа жаловались жители Южного города - большого микрорайона неподалеку от места ЧП.

- Позвонили на 112. Говорят, что пахнет не газом, а продуктами горения. Посоветовали закрывать окна, к утру развеется, - написала Олеся Гугнякова.

Отметим, что сейчас движение по Южному шоссе по-прежнему перекрыто, из-за этого временно прекратили ходить дачные автобусы.

«КП-Самара» будет сообщать о развитии ситуации.