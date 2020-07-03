Слушал музыку перед смертью: в Самаре рано утром водитель "Лады Весты" протаранил стеллу на АЗС и погиб
Жуткое ДТП произошло сегодня рано утром, 3 июля, в Куйбышевском районе. На улице Белорусской водитель автомобиля "Лада Веста" врезался в стеллу АЗС.
- Авария произошла примерно в 4:30. Находившийся за рулем 46-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Очевидцы в паблике "подслушано Куйбышевский" отмечают, что автолюбитель, несмотря на ранее время, ехал с очень громкой музыкой.
- В каком состоянии - очень большой вопрос! Наш дом напротив проснулся от музыки и сильного удара, из капота повалил дым. Водителя сразу вытащили - угроза возгорания машины. Первая приехала пожарная, - пишет Оксана Ш. - Если бы врезался в саму заправку, и был бы взрыв, то захватил бы с собой пару-тройку наших соседних домов, видимо.
Сейчас по факту аварии проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
В Самаре водитель влетел в заправку и погиб .
ИСТОЧНИК KP.RU