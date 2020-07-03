Слушал музыку перед смертью: в Самаре рано утром водитель "Лады Весты" протаранил стеллу на АЗС и погиб

3 Июль 2020 2020-07-03T10:59:13+03:00

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Жуткое ДТП произошло сегодня рано утром, 3 июля, в Куйбышевском районе. На улице Белорусской водитель автомобиля "Лада Веста" врезался в стеллу АЗС.

- Авария произошла примерно в 4:30. Находившийся за рулем 46-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Очевидцы в паблике "подслушано Куйбышевский" отмечают, что автолюбитель, несмотря на ранее время, ехал с очень громкой музыкой.

- В каком состоянии - очень большой вопрос! Наш дом напротив проснулся от музыки и сильного удара, из капота повалил дым. Водителя сразу вытащили - угроза возгорания машины. Первая приехала пожарная, - пишет Оксана Ш. - Если бы врезался в саму заправку, и был бы взрыв, то захватил бы с собой пару-тройку наших соседних домов, видимо.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В Самаре водитель влетел в заправку и погиб .

ИСТОЧНИК KP.RU