2020-07-03T13:22:25+03:00
Общество

В Самарской области оштрафовали компанию, которая копает карьер недалеко от поселка Жареный Бугор

Впрочем, вряд ли это остановит работы, компания пытается устранить нарушение и продолжить раскопки
Александра БУДАЕВА
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Вот такой вот карьер выкопали в 450 метрах от жилых домов. Фото: предоставлено жителями поселка Жареный БугорВот такой вот карьер выкопали в 450 метрах от жилых домов. Фото: предоставлено жителями поселка Жареный Бугор
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После того, как жители Самарской области пожаловались президенту РФ на подозрительный песчаный карьер, который выкопали прямо у них под боком, и написали обращения в самые разные инстанции, надзорные органы все же провели проверку. В результате коммерсантов, которые уже выкопали огромную яму, привлекли к административной ответственности – оказалось, что в этом месте копать можно, только чтобы потом что-то строить.

Напомним, песчаный карьер появился в 450 метрах от поселка Жареный Бугор, жители запаниковали: кто и зачем дал разрешение копать огромную яму вблизи жилых домов? А ну как вода из скважин пропадет? В июне народ собрал полсотни подписей и направил обращение на имя президента РФ с просьбой дать распоряжение разобраться и остановить возможное нарушение закона.

В областном МВД корреспонденту «КП-Самара» сообщили: проверку полиция проводила уже дважды, в 2017 и 2020 годах, нарушений закона найти не удалось, и уголовное дело силовики так и не возбудили.

В региональном Росреестре говорят: плановая проверка ООО «СЭНДИ», которая осваивает участок рядом с поселком Жареный Бугор, была запланирована на август этого года, но в связи с апрельским постановлением Правительства РФ все визиты к юрлицам отменили.

Однако 20 мая сотрудники Росреестра присоединились к проверке Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры. В итоге выяснилось: ООО «СЭНДИ» на этом участке может считаться полноправным хозяином как минимум до 2025 года. Вот только земельный участок, на котором уже выкопали карьер, предназначен для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

- Мы уже внесли представление в адрес директора организации, сейчас ООО «СЭНДИ» ведет работу по изменению вида разрешенного использования земельного участка, - сообщили «Комсомолке» в прокуратуре.

Также известно, что организацию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельного участка не по целевому назначению», санкции которой предусматривают штрафы, сумма рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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