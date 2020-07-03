В Самаре из-за матча «Крыльев Советов» перекроют дороги

3 Июль 2020 2020-07-03T13:38:29+03:00

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Завтра, 4 июля, в Самаре состоится матч 26-го тура РПЛ, в рамках которого «Крылья Советов» на своем стадионе примут «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.

– В течение дня будет закрыт проезд на улицах, расположенных рядом с «Самара Ареной». Так, по Дальней можно будет проехать только владельцам автопропусков, абонементов, а также билетов на игру (последним до 18:30). Для остальных участок от Московского шоссе до улицы Арена 2018 будет не доступен, – сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Для всех желающих будет работать Северный и Восточный паркинг. Кроме того, трамваи будут доходить прямо до Последней мили. «Крылья Советов» призывают болельщиков соблюдать меры санитарной безопасности, а также заранее планировать свой маршрут.

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Поединок состоится в субботу, 4 июля, и начнется в 19:30 по местному времени (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU