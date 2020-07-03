Неужели открылись? В Самару привезли первых туристов

3 Июль 2020 2020-07-03T18:45:56+03:00

3 июля – первый день, когда в городе разрешили экскурсии на открытом воздухе с наушниками. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Самару в пятницу, 3 июля, прибыл теплоход «Александр Невский». Он примечателен тем, что привез в Самару первых после отмены режима самоизоляции туристов. Путешественники прибыли из Волгограда. Открытия речных круизов люди ждали с сентября.

- Да, конечно, сейчас приходится соблюдать санитарные правила. Например, обеды у нас перенесли и распределили в течение дня. Но мы рады, что наконец смогли отправиться в путешествие, и верим, что скоро все станет хорошо, - рассказала туристка Татьяна, которая путешествует вместе с внуком.

3 июля – первый день, когда в городе разрешили экскурсии на открытом воздухе с наушниками. Так что волгоградцы смогут посмотреть на Самару, которая, кстати, получила звание Города трудовой доблести.

ИСТОЧНИК KP.RU