2020-07-04T11:28:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области коронавирус нашли еще у 87 человек

Общее число зараженных COVID-19 в регионе достигло 5137 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области продолжают выявлять новых зараженныхВ Самарской области продолжают выявлять новых зараженныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 4 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 87 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 5137 человек. 3079 из них выздоровели (за сутки 107), 58 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6632 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 680 жителей, в Московской области – 275. В Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге – 273 и 271 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 674 515 человек, 446 879 пациентов выздоровели (8 986 за прошедший день), 10 027 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 168 человек.

Отметим, что в последнее время в Самарской области наблюдается рост числа заболевших. Еще 29 июня в регионе было всего 48 новых пациентов, а теперь с каждым днем это суточное число увеличивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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