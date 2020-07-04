Жителей Самарской области ждет жара до 36 градусов
В Самарскую область пришла настоящая июльская жара. В эти выходные и в начале следующей рабочей недели столбики термометров днем будут держаться на отметке в 30 градусов и выше.
- Повышенный атмосферный фон давления обеспечит сухую погоду на большей части территории области. Только северные районы окажутся в зоне влияния атмосферных фронтов, там местами пройдут кратковременные грозовые дожди, - рассказали в Приволжском УГМС.
Так, в субботу, 4 июля, воздух в регионе прогреется до 28...33 °C, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Кое-где по области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В воскресенье, 5 июля, будет еще жарче - 31...36 °C, при этом ветер будет дуть слабый. В понедельник и вторник синоптики прогнозируют в губернии температуру воздуха в 30...35 °C. Ночью же столбики термометров будут опускаться до 16...21 °C. Из-за столь высоких дневных температур в Самарской области объявили желтый уровень опасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU