Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 87 жителей Самарской области

4 Июль 2020 2020-07-04T13:35:10+03:00

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В оперативном штабе Самарской области рассказали, где и как подхватили коронавирус еще 87 жителей региона, о которых стало известно в субботу, 4 июля. По числу заболевших вновь лидирует Самара. Здесь за сутки выявили 53 человека с COVID-19.

— 9 больных зафиксированы в Тольятти, по 4 — в Сызрани и Кинель-Черкасском районе, по трое — в Кинеле и Новокуйбышевске. По два новых пациента прибавилось в Большеглушицком, Борском и Ставропольском районах, по одному — в Безенчукском, Богатовском, Большечерниговском, Волжском и Клявлинском районах, — сообщили в оперштабе.

Известно, что 20 человек выявили при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. 13 из них в Самаре, 3 — в Кинеле, два в Сызрани и по одному в Тольятти и Богатовском районе. У 37 человек ранее был диагностирован диагноз «внебольничная пневмония, ОРВИ», у 30 жителей региона не было никаких клинических проявлений. Их выявили при профилактическом осмотре.

Напомним, что на данный момент в Самарской области зарегистрированы 5137 случаев заболевания COVID-19. 3079 человек выздоровели, еще 58 пациентов, к сожалению, спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU