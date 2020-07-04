2020-07-04T18:34:39+03:00
Спорт

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч 26 тура РПЛ

Тренерский штаб самарцев сделал три изменения по сравнению с игрой против «Локомотива»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Капитаном "КС" в матче с "Ростовом" будет Дмитрий КомбаровКапитаном "КС" в матче с "Ростовом" будет Дмитрий КомбаровФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Сегодня, 4 июля, буквально через несколько минут на стадионе «Самара Арена» начнется матч 26 тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов». Уже известны стартовые составы команд. Тренерский штаб Андрея Талалаева сделал три изменения по сравнению с игрой против «Локомотива».

- Вместо Мехди Зеффана, Тараса Бурлака, Дениса Поповича на поле выйдут Никита Чернов, Никита Чичерин и пропускавший игру против железнодорожников из-за дисквалификации Дмитрий Комбаров, который станет в этом матче капитаном нашей команды, - сообщили в пресс-службе «КС».

Впервые в заявку попал молодой голкипер самарцев Данил Бельтюков. «Крылья Советов» сыграют в голубо-синей форме, «Ростов» - в желтой.

«Крылья Советов»: 39 Фролов, 2 Полуяхтов, 5 Лысцов, 3 Чернов, 44 Чичерин, 40 Тимофеев, 8 Гацкан, 23 Комбаров (к), 15 Глушенков, 77 Кабутов, 9 Радонич.

Запасные: 1 Рыжиков, 71 Бельтюков, 10 Терехов, 11 Попович, 17 Зиньковский, 28 Антон, 50 Карпов, 52 Смирнов, 57 Тюрин, 86 Молчанов.

«Ростов»: 30 Песьяков, 5 Хаджикадунич, 8 Попов (к), 10 Мамаев, 11 Ионов, 13 Прошляков, 17 Норманн, 19 Байрамян, 28 Чернов, 55 Осипенко, 78 Чистяков.

Запасные: 1 Бабурин, 77 Рудаков, 4 Ведерников, 7 Еременко, 15 Глебов, 47 Долгов, 49 Рогочий, 51 Черкес, 81 Осинов, 96 Гапечкин.

Трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на нашем сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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