В ДТП около Новосемейкино один человек погиб и двое пострадали

4 Июль 2020 2020-07-04T19:00:45+03:00

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В полиции рассказали подробности о пострадавших в серьезной аварии, которая произошла днем в субботу, 4 июля, на трассе в районе Новосемейкино в Самарской области. Напомним, там лоб в лоб столкнулись две легковушки.

- Водитель одной из машин скончался на месте до приезда медиков. Также в аварии пострадали два человека. Их госпитализировали, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Обстоятельства ДТП, а также личности его участников пока не известны. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и медики скорой помощи. Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU