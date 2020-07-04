В Самаре в театре оперы и балета возобновляют репетиции и работу касс

4 Июль 2020 2020-07-04T20:40:00+03:00

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В Самаре культурная жизнь постепенно возвращается в свое русло. Так, уже разрешили проводить экскурсии на открытом воздухе, а скоро возобновит свою работу и Самарский академический театр оперы и балета. Правда, зрителей так пока принимать не будут.

- С субботы, 4 июля, начали работать кассы театра. Те, кто ранее купил билеты на спектакли в старом сезоне, которые были отменены с 18 марта из-за коронавируса, могут обменять их на постановки 90-го сезона. Он тоже обещает быть очень интересным, - рассказали в пресс-службе САТОБ.

Информация о том, как обменять билет, появится чуть позже, а вот порядок для тех, кто хочет вернуть свой билет, уже определен. Для этого нужно прийти по адресу: площадь Куйбышева, 1, левое крыло. Время работы кассы с 4 по 26 июля: с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, а суббота и воскресенье — выходные дни. Исключение — 4 и 5 июля. С 27 июля касса театра начнет работать в обычном режиме: с 10:00 до 19:00 без выходных.

Отметим, что с понедельника, 6 июля, в театре возобновят репетиции. Актеры будут готовиться к спектаклям 90-го сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU