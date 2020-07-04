В Самарской области разрешили проводить уличные экскурсии
В Самарской области разрешили проводить уличные экскурсии, которые ранее были запрещены из-за сложной эпидемиологической обстановки.
- В пятницу, 3 июля, были сняты ограничения на проведение экскурсий на свежем воздухе с использованием аудиогидов и соблюдением норм социальной дистанции, - сообщили в департаменте информационной политики Самарской области.
Так, вчера в Самару уже прибыли первые туристы из Волгограда. В столицу губернии они приплыли на теплоходе «Александр Невский».
Отметим, что в Самарской области постепенно снимают ограничения, которые были введены из-за коронавируса. Ранее отменили режим самоизоляции, потом стали открываться рестораны и кафе: сначала только летние веранды, но теперь и основные залы, правда, должно соблюдаться правило — один человек на 4 кв. м. Скоро начнутся заезды в детские летние лагеря, бронирование мест уже открыто. А вот фитнес-центры пока не работают.
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ИСТОЧНИК KP.RU