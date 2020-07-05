Наставник «Крыльев Советов»: «Игра была средней, команда проявила характер, желание не проиграть»

5 Июль 2020 2020-07-05T09:35:54+03:00

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Наставник «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал матч 26 тура Российской премьер-лиги против «Ростова», который закончился вничью 0:0. Встречу команды доигрывали вдесятером: у самарцев удалили Владимира Полуяхтова, у южан – Данилу Ведерникова.

- Если игру с «Локомотивом» я назвал хорошей, то игра с «Ростовом» не соответствовала этому термину. Игра была средней. Команда проявила характер, самоотверженность, желание не проиграть. Но с точки зрения конструктивизма у нас были другие планы – удаление в них слишком серьезно вмешалось. После удаления не получалось самое главное – выбегать в быстрые ответные атаки, не хватало взаимопонимания между футболистами. Планировали выпустить более таких «тонких» игроков – Паула Антона, Дениса Поповича, Антона Зиньковского на второй тайм, но, играя в меньшинстве, нужны были игроки, которые в первую очередь обезопасят оборону. После того как составы уравнялись, по моментам мы превзошли соперника, - приводит слова главного тренера «КС» пресс-служба клуба.

Также Талалаев отметил, что предупредил игроков, что они задолжали своим болельщикам.

- Предупреждали ребят, что у нас есть долг перед болельщиками после игры с «Ахматом». Мне очень понравилось, что в перерыве команда не намеревалась уступать эту игру. А дальше будем работать, - подытожил специалист.

После 26 туров «Крылья» идут на предпоследнем месте. От спасительной 14-ой позиции самарцев отделяют три очка. В следующем туре «КС» сыграют в Туле с «Арсеналом». Матч пройдет 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU